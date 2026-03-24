Adicam ofrece una charla en Cangas sobre soledad no deseada

El Concello de Cangas acogerá mañana miércoles día 25 de marzo una nueva sesión dentro de la III Edición “Falando de Saúde”, un ciclo impulsado por la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam) para acercar temas de interés social y sanitario a la ciudadanía. La charla, que está prevista a las 18:30 horas, llevará por título “A soidade non desexada. O desafío dunha sociedade conectada” y será impartida por Virginia Ramos Pulgar, trabajadora social de ADICAM, con amplia experiencia en el acompañamiento y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

El encuentro tendrá lugar en el salón de plenos del Concello de Cangas y la entrada es gratuita gratuita, tampoco requiere inscripción previa, con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas interesadas.

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