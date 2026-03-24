Turismo
Más de 20.000 salvamanteles turísticos en Moaña
La concejalía de Turismo de Moaña empieza la campaña de reparto de salvamanteles con fotos de emplazamientos turísticos del municipio entre los hosteleros. La edil, Coral Ríos, explica que cuenta con unos 25.000 ejemplares y se harán más si la demanda es superior. Los responsables de la hostelería ya pueden recogerlos en el Concello y a partir de Semana Santa en la oficina de turismo. La escultura de O Fisgón y la Poza da Moura, son algunas de las opciones elegidas.
n
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- «Mi casa sigue igual; no puedo pagar el coste de limpiarla»
- Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira
- «Si entramos en otra casa me caen cuatro meses a mí y hasta dos años a Antonio»
- Los okupas de Moaña entraron en una casa familiar y fueron sacados por la Guardia Civil
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- Los vecinos aplauden el proyecto para humanizar el acceso al centro de salud
- Retiran 22 perros de caza a un vecino de Meira que los tenía enjaulados y escuálidos