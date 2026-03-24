Más de 20.000 salvamanteles turísticos en Moaña

La concejalía de Turismo de Moaña empieza la campaña de reparto de salvamanteles con fotos de emplazamientos turísticos del municipio entre los hosteleros. La edil, Coral Ríos, explica que cuenta con unos 25.000 ejemplares y se harán más si la demanda es superior. Los responsables de la hostelería ya pueden recogerlos en el Concello y a partir de Semana Santa en la oficina de turismo. La escultura de O Fisgón y la Poza da Moura, son algunas de las opciones elegidas.

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