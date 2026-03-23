El Sergas pide a Leticia Santos que exija a la ministra de Sanidad medidas para paliar la falta de médicos

La Consellería de Sanidade salió este lunes al paso del anuncio de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), quien, durante la concentración semanal en demanda del regreso del servicio de urgencias, aseguró que remitirá una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para recabar su apoyo a esta reclamación.

En respuesta, la Xunta de Galicia pidió a Santos que, en esa carta dirigida a la titular del Ministerio, “aproveche para demandarle” medidas que permitan afrontar los dos principales problemas que, a su juicio, afectan al conjunto del sistema nacional de salud y repercuten “de forma brutal” en la atención a los pacientes.

El Gobierno gallego se refiere, en concreto, a la falta de profesionales en determinadas especialidades y a la huelga de médicos contra el Estatuto Marco promovido por el Ejecutivo central. Desde el Ejecutivo autonómico explican a la regidora nacionalista que “contar con más profesionales de atención primaria permitiría reforzar el servicio y contribuiría a atender sus demandas para la sanidad de Moaña”.

Además, desde Sanidade añaden que, si la alcaldesa está “realmente preocupada por la asistencia sanitaria que se le presta a sus vecinos”, debe trasladar a Mónica García “la necesidad urgente de poner encima de la mesa medidas efectivas” para paliar la falta de médicos, especialmente en especialidades como medicina de familia y pediatría.

En la misma línea, señalan que también debería reclamar al Ministerio de Sanidad “diálogo y negociación” para frenar los paros de facultativos contra el Estatuto Marco que promueve el Gobierno central. Según la Xunta, estas movilizaciones estarían “lastrando la atención sanitaria que se presta a los pacientes”.

De hecho, el Ejecutivo gallego pone cifras al impacto de esta huelga y sostiene que, entre diciembre, enero, febrero y marzo, se suspendieron más de 177.000 procesos médicos como consecuencia de los paros.

La carta anunciada por la alcaldesa, que deberá enviarse esta misma semana, supone un recurso al Gobierno central, ya que Santos argumenta que en los últimos seis años han pasado “dos presidentes de la Xunta y tres conselleiros de Sanidade” sin que Moaña haya recuperado el servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde finales de marzo de 2020.

La concentración celebrada este domingo fue la 228.ª protesta semanal consecutiva. n