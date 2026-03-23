Leticia Santos recurre a la ministra de Sanidad para buscar su apoyo en la lucha por las urgencias

Varias decenas de personas volvieron a concentrarse ayer ante la Casa do Mar de Moaña para exigir la recuperación del servicio de urgencias en la localidad, centralizado desde hace seis años en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La protesta se celebró por 228.ª semana consecutiva.

Durante la concentración, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), anunció que esta semana remitirá una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para recabar su apoyo a esta reivindicación y trasladarle, en caso de que no la conozca ya, la situación de la sanidad pública en el municipio. La regidora insistió en que resulta “insólito que una villa tenga que reclamar la vuelta de un servicio que figura en la cartera de servicios del Sergas”.

Santos explicó que toma esta decisión después de que “ya hayan pasado tres conselleiros de Sanidade y dos presidentes de la Xunta de Galicia, y tengamos que seguir aquí”.

La alcaldesa puso como ejemplo la jornada de ayer, con “Moaña llena de gente que acude a practicar deporte”, en alusión al campeonato de remo celebrado en el muelle de Meira y al de taekwondo disputado en el pabellón de Reibón. “Y, sin embargo, con toda esta gente, tenemos nuestro centro médico cerrado. Solo pedimos que abra las 24 horas todos los días del año, como antes de la pandemia, que es a lo que tenemos derecho”, añadió.

En su intervención, también aludió a una reciente encuesta publicada sobre satisfacción con la sanidad pública, en la que, según señaló, Galicia como quinta comunidad autónoma por la cola. “Si hicieran esa encuesta en Moaña, estaríamos los últimos, porque lo que están pasando los vecinos genera un descontento muy grande”, sostuvo.

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Por último, se refirió a las jornadas de huelga de médicos y aseguró que la situación sanitaria es ahora peor que antes de la pandemia, al tiempo que reclamó “cuidar a los que nos cuidan”.