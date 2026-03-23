O Rompeolas
Una nueva etapa en la ruta circular a O Morrazo
Más de una treintena de personas participaron ayer en la cuarta de las quince etapas diseñadas por la Asociación por Beluso (Asbel) para completar un recorrido circular de 150 kilómetros a la comarca. Ayer, con un tiempo excelente, realizaron la ruta entre Donón y la playa de Nerga. En la imagen, ante el faro de Robaleira y con las Cíes al fondo.
Las tuberías de la calle Noria ya forman parte del paisaje urbano de Cangas
Los problemas que registran los garajes de un edificio de la calle Noria hace tiempo que trascienden del propio inmueble y afectan al conjunto de la zona. Ya hemos perdida la cuenta de días y semanas con las bombas de achique y las tuberías desaguando al río y a la red de alcantarillado. Su presencia constante y ruido continuo ya forman parte, para mal, del paisaje de Cangas.
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