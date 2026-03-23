Daños de los temporales
Las borrascas obligan a Moaña a invertir 10.000 euros en la cubierta de la Praza
El viento levantó varias planchas causando filtraciones de agua
El Alto da Praza de Abastos de Moaña se ha convertido en los últimos años en el espacio de referencia de la villa para la celebración de eventos culturales, de ocio y exposiciones, gracias a su ubicación y ante la falta del ansiado auditorio. Este mismo fin de semana acogió un encuentro de artesanía solidaria.
Sin embargo, el tren de borrascas que azotó O Morrazo durante este invierno también causó daños en esta infraestructura. En concreto, el fuerte viento levantó varias planchas de la cubierta en la zona orientada hacia la avenida de Concepción Arenal.
Por este motivo, el Concello se ve obligado a acometer trabajos de reparación y, en la Xunta de Goberno Local celebrada hoy, ha dado luz verde a un gasto de 10.000 euros para arreglar la parte dañada. El contrato será de «reparación y mantenimiento de la cubierta», ya que la administración local no puede ejecutar obras de mejora en este edificio público hasta que la Dirección General de la Costa y el Mar desafecte el inmueble y el Concello pueda disponer de la plena titularidad.
El gobierno local espera que este trámite se resuelva en poco tiempo, aunque lo cierto es que Moaña lleva aguardando este paso desde 2018.
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