El INE sitúa de nuevo la población de Bueu por encima de los 12.000 habitantes

Es un dato provisional, pero podría marcar un cambio de tendencia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de remitir una comunicación al Concello de Bueu con la cifra de población propuesta a fecha 1 de enero de 2026: un total de 12.050 habitantes. Eso significaría recuperar el umbral de las 12.000 personas censadas, que perdió hace ya seis años.

El escrito recibido a finales de la última semana en el Concello de Bueu vendría a ratificar lo apuntado ya en diciembre desde el consistorio, que aseguraba que las cifras que manejaba el departamento municipal de estadística ya reflejaban un cambio de tendencia. La cifra propuesta desde el INE de 12.050 habitantes es el primer paso para establecer la población del municipio. Ahora comienza un proceso para aportar información y presentar posibles alegaciones, que se extenderá hasta el mes de septiembre. El número oficial de habitantes se comunicará a finales de año.

Según la serie histórica, desde el año 2004 hasta la actualidad Bueu alcanzó su máximo pico de población en 2006, con 12.537 personas empadronadas. A partir de entonces comenzó un declive que tuvo uno de sus hitos en 2020, cuando bajó de la barrera de 12.000 habitantes: 11.950 en ese año, 11.987 en 2021, 11.978 en 2022, 11.922 en 2023, 11.837 en 2024 y 11.836 en 2025.

Este probable aumento en el padrón se debe a varios factores: la llegada de los refugiados acogidos en el Hotel Alda Bueumar o la población de otras partes de España o jubilados que eligen la comarca para fijar su residencia. En todo caso, las series demográficas no apuntan hacia un incremento del número de nacimientos. Más bien al contrario.

Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) reflejan, al igual que en una gran parte de concellos gallegos, una progresiva disminución de los partos. En la última década solo hay cuatro años en los que se superan los 70 alumbramientos: 77 en 2020, 81 en 2016 y 2017 y 78 en 2015. Precisamente, después de la pandemia la cifra de nacimientos registra un declive muy pronunciado: 61 en 2021, 64 en 2022, 62 en 2023 y 49 en 2024. Las estadísticas correspondientes a 2025 aún no se conocen.

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Con todo desde el Concello de Bueu confían en que la variable que maneja el INE suponga un punto de inflexión y que el ayuntamiento empiece a atraer o fijar más población. El desarrollo urbanístico, con la construcción de varios edificios en As Lagoas, la antigua sala Paraíso o en la Praza Massó y otros que están a trámite, el aumento de las licencias para viviendas unifamiliares o la primera promoción pública de pisos en el municipio refuerzan ese optimismo municipal.