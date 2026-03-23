Semana Santa de Cangas
Un estandarte para el «Cristo da Pila» en su 500º cumpleaños
La insignia del «Deus que non quixo arder» y patrón de Protección Civil, encargada por la cofradía del Cristo del Consuelo, fue bendecida ayer en la excolegiata
«Buen Jesús (Cristo de la Pila), o Deus que non quixo arder (1525-2025). Cofradía Santísimo Cristo del Consuelo. Cangas de Morrazo 2025». Es la inscripción que figura en el reverso del estandarte que estrena el patrón de Protección Civil, bendecido ayer en la excolegiata por el cura párroco, Santiago Pérez, en una ceremonia celebrada tras la misa de mediodía a la que asistieron también representantes políticos. En el anverso, una cruz celta bordada en relieve en hilos dorado y naranja que está patentada y registrada para proteger el trabajo original, realizado por la empresa valenciana Bordados Barber. El estreno de la insignia será en la procesión del Silencio, el Viernes Santo a medianoche.
Entre la representación política, en el acto de ayer participaron la concejala de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira; la portavoz del PP y diputada autonómica, Loli Hermelo, y sus compañeros de grupo municipal Fran Soliño y Luis Feijóo. También la directiva de la cofradía del Cristo del Consuelo y una amplia representación de la plantilla de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas.
Todos ellos destacaron el «trabajo artesanal» realizado y coincidieron en la «cercanía» del cura párroco, Santiago Pérez, con los promotores de la iniciativa, en aras de recuperar la concordia y el trabajo común en favor de la Semana Santa de Cangas.
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