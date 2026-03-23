Los comuneros de Domaio eligen nueva directiva el 26 de abril

La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Domaio celebró ayer su asamblea general ordinaria. Todos los asuntos del orden del día se aprobaron por unanimidad, incluyendo los presupuestos para el presente ejercicio y la firma de un nuevo contrato de alquiler de las antenas del Monte Faro con Retegal, empresa encargada de las emisiones de la CRTVG.

Además, se convocó para el 26 de abril un proceso electoral al cumplirse, el día 23, los cuatro años de mandato de la actual junta directiva. Se abrirá por lo tanto un periodo de presentación de nuevas candidaturas. Todo apunta a que la directiva actual volverá a presentar una lista pero sumando a nuevos comuneros con la intención de introducir a nuevas generaciones en la gestión del monte.