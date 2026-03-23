La Guía Repsol premia con un Solete de primavera al restaurante Loureiro de Bueu por su cocina tradicional

Con las próximas escapadas de Semana Santa a la vuelta de la esquina, la Guía Repsol ha dado a conocer sus nuevos locales con Solete de primavera, un distintivo a mayores de los Soles para restaurantes, que resalta lugares de comidas con encanto, asequibles y de calidad. En esta nueva tanda de Soletes -24 en Galicia- entra la comarca de O Morrazo con una distinción para el establecimiento de restauración y alojamiento Loureiro de Bueu.

Fundado en el año 70 por José Palmeiro, abuelo de la actual generación de cuatro hermanos que gestionan el local, el Loureiro lleva el mismo nombre que la playa a la que se asoma y tiene un alojamiento de 16 habitaciones con clientes que suelen ser de toda la vida.

Manuel Martínez Palmeiro, con sus hermanos César, Silvia y Mari, junto a su mujer Clara Lorenzo, y con la supervisión que aún realizan los progenitores Rosa y Manuel, llevan este histórico local de Bueu que sigue en la misma línea, como señala Manuel, de ofrecer una cocina tradicional, con un menú calidad-precio y con producto de proximidad, en donde destacan los pescados y en donde tienen fama sus guisos de rodaballo o su rape al estilo Loureiro, con salsa de marisco y pimiento. No falta en su carta los chipirones encebollados y como una de sus recientes incorporaciones, que ha calado entre los clientes, las fillosas rellenas de marisco.

Una comida con el personal y familiares. / Cedida

Un equipo de tres cocineras trabajan desde hace 25 años con la familia en un negocio que puso en marcha José Palmeiro, un constructor que empezó haciendo paellas para el hotel y ahí surgió este establecimiento que promociona turísticamente Bueu y que siempre optó por la tradición, lejos de la nueva cocina. «Siempre es un gusto que alguien te reconozca», señala Manuel Martínez hijo respecto a la concesión del Solete que el equipo de la Guía Repsol concede en dos ediciones a lo largo del año, en primavera/verano y en otoño/invierno y que ya lucen más de 5.000 locales en España: «En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista», explica María Ritter, directora de la Guía.

Restaurantes de cocina tradicional, casas de comidas dentro de parques naturales o bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes, que suma 357 nuevos establecimientos, de los cuales 24 están ubicados en Galicia. En la provincia de Pontevedra, además del Loureiro, lucirán Solete el Caralludo by Chuchi, en Meaño; La Renovadora, en Pazos de Borbén; María Manuela, en Vigo; O Triskel, en A Illa de Arousa; y Trece Restobar, en Soutomaior.

O Morrazo consiguió en 2024 un Solete con solera la cocina del restaurante O Con, en Aldán; y en 2023 lograron tres soletes el chiringuito Castiñeiras, Pandemillo y O Bruño, en Cangas. La comarca cuenta con cuatro Soles, dos de ellos los tienen los restaurantes A´d Lino Taberna y Pradoviejo, en Moaña; Doade, en Cangas y Nordés, en Bueu.