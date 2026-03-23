Canalización de aguas pluviales y asfaltado de viales, petición repetida de las asociaciones de Aldán al Concello

La canalización de aguas pluviales y el asfaltado de caminos es la petición común al Concello de Cangas de las seis asociaciones de vecinos de Aldán, que fueron invitadas por el gobierno tripartito a fijar las obras que consideran más urgentes y puedan ejecutarse con remanentes presupuestarios. Abastecimiento de agua a pequeños núcleos de viviendas, dotación de alumbrado en tramos que aún carecen de ese servicio público y puesta a punto de elementos patrimoniales, como fuentes y lavaderos, son otras actuaciones que los colectivos sociales demandan acometer a las autoridades municipales, que decidirán esta semana cuáles ejecutarán a corto plazo y cuáles deberán esperar o se descartan por algún motivo. Entre estas últimas, la edila de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), ya adelanta que está incluido el asfaltado y canalización de aguas pluviales del camino conocido como Rúa da Chan, que promueve la asociación de vecinos A Malladoura de Herbello, porque no figura en el inventario de bienes municipales y el Concello «no ejecuta obras en espacios privados».

Las demás peticiones se están evaluando. La asociación Pías-Francón requiere actuar en la vía de bajada a Francón y en las calles Pepe Durán y Camiño das Pías, donde no existen canalización de aguas pluviales y la lluvia provoca charcos, lo que obliga a algunos vecinos a actuar para que el agua no entre en sus casas y fincas, además de erosionar la calzada. En tramos con cambio de pendiente se forman socavones y los materiales son arrastrados a otros caminos. Es el caso del acceso a Areacova, donde además las piedras y tierra taponan el canal lateral y acaba vertiendo en fincas de vecinos a través de vallados y portales, alerta el colectivo vecinal.

Pluviales y asfaltados copan también el listado de demandas de la Asociación de Veciñas e Veciños Piñeiro-Aldán al Concello de Cangas, que pide la pavimentación y colocación de rejillas en las calles Bacelar, Busaco, Gaiteiriño y Remuíño, así como desde el cruce de Bacelar hasta el río Merdeiro y desde el enlace de las calles Fontaíña y Areacova (junto al colegio de Espiñeira) hasta la carretera de hacia Bueu (PO-315). El colectivo representado por José Carlos Docampo añade a esas peticiones la recuperación de la vieja fuente de O Piñeiro.

Tampoco difieren mucho las prioridades de actuación en Menduíña, cuyos representantes consideran urgentes las obras de canalización de aguas pluviales en Rúa Costa da Area, junto a la playa, el asfaltado de la misma y de la calle Fontegafa, así como el suministro de agua a viviendas de las calles Outeiro Agudo, San Amaro y Socotelo, así como la dotación de seis puntos de alumbrado público en esta última y de cuatro luminarias en Rúa Menduíña.

La Asociación de Veciños de Gandón refiere problemas de saneamiento y recogida de pluviales, como las que bajan de la fuente de Rebordelo hacia la avenida José Novas, donde está el bombeo que desborda cuando llueve y las aguas fecales acaban en el regato, al igual que la arena que procede de la autovía. Un compromiso municipal de enviar operarios y maquinaria que aún no se ha cumplido. También piden canalizar las aguas pluviales que bajan de Con do Ramil hacia la calle Fonte de Gandón y acaban en propiedades de vecinos, así como la limpieza de tajeas en la intersección de las calles José Novas y Seara, que llevan años sin mantenimiento y causan el encharcamiento del vial.

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El núcleo de Espiñeira-San Cibrán solicita al Concello de Cangas intervenir en los caminos de A Ínsua, Montiño, Fonte Espiñeira, Cova da Galiña y acceso al cementerio, entre otros, habilitando recogida de pluviales y pavimentando los tramos que lo necesiten , apremian sus representantes. El Concello las evaluará esta semana.