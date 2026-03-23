Demandas vecinales en Cangas
Canalización de aguas pluviales y asfaltado de viales, petición repetida de las asociaciones de Aldán al Concello
Los seis colectivos vecinales de la parroquia trasladan al gobierno local las obras que estiman urgentes para acometer con remanentes presupuestarios y el tripartito decidirá esta semana
La canalización de aguas pluviales y el asfaltado de caminos es la petición común al Concello de Cangas de las seis asociaciones de vecinos de Aldán, que fueron invitadas por el gobierno tripartito a fijar las obras que consideran más urgentes y puedan ejecutarse con remanentes presupuestarios. Abastecimiento de agua a pequeños núcleos de viviendas, dotación de alumbrado en tramos que aún carecen de ese servicio público y puesta a punto de elementos patrimoniales, como fuentes y lavaderos, son otras actuaciones que los colectivos sociales demandan acometer a las autoridades municipales, que decidirán esta semana cuáles ejecutarán a corto plazo y cuáles deberán esperar o se descartan por algún motivo. Entre estas últimas, la edila de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), ya adelanta que está incluido el asfaltado y canalización de aguas pluviales del camino conocido como Rúa da Chan, que promueve la asociación de vecinos A Malladoura de Herbello, porque no figura en el inventario de bienes municipales y el Concello «no ejecuta obras en espacios privados».
Las demás peticiones se están evaluando. La asociación Pías-Francón requiere actuar en la vía de bajada a Francón y en las calles Pepe Durán y Camiño das Pías, donde no existen canalización de aguas pluviales y la lluvia provoca charcos, lo que obliga a algunos vecinos a actuar para que el agua no entre en sus casas y fincas, además de erosionar la calzada. En tramos con cambio de pendiente se forman socavones y los materiales son arrastrados a otros caminos. Es el caso del acceso a Areacova, donde además las piedras y tierra taponan el canal lateral y acaba vertiendo en fincas de vecinos a través de vallados y portales, alerta el colectivo vecinal.
Pluviales y asfaltados copan también el listado de demandas de la Asociación de Veciñas e Veciños Piñeiro-Aldán al Concello de Cangas, que pide la pavimentación y colocación de rejillas en las calles Bacelar, Busaco, Gaiteiriño y Remuíño, así como desde el cruce de Bacelar hasta el río Merdeiro y desde el enlace de las calles Fontaíña y Areacova (junto al colegio de Espiñeira) hasta la carretera de hacia Bueu (PO-315). El colectivo representado por José Carlos Docampo añade a esas peticiones la recuperación de la vieja fuente de O Piñeiro.
Tampoco difieren mucho las prioridades de actuación en Menduíña, cuyos representantes consideran urgentes las obras de canalización de aguas pluviales en Rúa Costa da Area, junto a la playa, el asfaltado de la misma y de la calle Fontegafa, así como el suministro de agua a viviendas de las calles Outeiro Agudo, San Amaro y Socotelo, así como la dotación de seis puntos de alumbrado público en esta última y de cuatro luminarias en Rúa Menduíña.
La Asociación de Veciños de Gandón refiere problemas de saneamiento y recogida de pluviales, como las que bajan de la fuente de Rebordelo hacia la avenida José Novas, donde está el bombeo que desborda cuando llueve y las aguas fecales acaban en el regato, al igual que la arena que procede de la autovía. Un compromiso municipal de enviar operarios y maquinaria que aún no se ha cumplido. También piden canalizar las aguas pluviales que bajan de Con do Ramil hacia la calle Fonte de Gandón y acaban en propiedades de vecinos, así como la limpieza de tajeas en la intersección de las calles José Novas y Seara, que llevan años sin mantenimiento y causan el encharcamiento del vial.
El núcleo de Espiñeira-San Cibrán solicita al Concello de Cangas intervenir en los caminos de A Ínsua, Montiño, Fonte Espiñeira, Cova da Galiña y acceso al cementerio, entre otros, habilitando recogida de pluviales y pavimentando los tramos que lo necesiten , apremian sus representantes. El Concello las evaluará esta semana.
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