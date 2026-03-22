Vecinos de O Hío insisten en reclamar al Sergas atención sanitaria de proximidad

Decenas de vecinos de O Hío, con el respaldo de representantes del gobierno de Cangas, volvieron a concentrarse ayer en la Casa da Unión para recordar a la Xunta que no aceptan su negativa a construir un centro de salud en los terrenos de O Viso cedidos por el Concello y recalcar la importancia de sostener servicios públicos de calidad y de proximidad. La presidenta de la asociación A Voz da Sanidade, Carmen Nores, dijo que está demostrado que la mortalidad disminuye cuando la atención primaria es buena, y pidió participar en las concentraciones frente a los centros de salud convocados por SOS Sanidade Pública en torno al 12 de abril, día mundial de reivindicación de este servicio.

La alcaldesa, Araceli Gestido, puso como ejemplo de proximidad el arreglo de los accesos al centro de salud de Cangas cuyo proyecto se presentó esta semana, y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, comentó las gestiones que se están realizando para la modificación puntual en A Rúa y la puesta a disposición del Sergas de los terrenos para infraestructura sanitaria, condicionados a la construcción de un CAR (Centro Integral de Saúde) y de la dotación demandada para Aldán-O Hío.

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Los vecinos también adelantaron la posibilidad de trasladarse el 23 de abril a Vigo o Pontevedra para protestar frente a las autoridades sanitarias.