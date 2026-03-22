Trabajo e independencia sin que los cromosomas importen

Moaña fue ayer el epicentro de la comarca en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, con una sucesión de actos en los que las personas con esta condición tuvieron un papel protagonista. Subieron al Palco da Música de la alameda para mostrar sus dotes artísticas, pero antes de la música y el teatro hubo espacio para la reivindicación.

El momento central llegó con la lectura de un manifiesto en el que las personas en esta situación dejaron claro que «tener síndrome de Down no es un problema, ni una dificultad, ni un impedimento ni una limitación», y subrayaron que la verdadera limitación está en quienes piensan lo contrario. «Porque las personas con este síndrome somos como cualquier otra: sentimos, pensamos, queremos, nos divertimos y tenemos metas y aspiraciones», señalaron.

El manifiesto fue leído por Moisés Chantada, de la Asociación Juan XXIII; Iris Curra, Antón Esteban y Carla Nogueira, usuarias de Down Vigo y Aspamsim; José Carlos Martínez Coello, de Down Pontevedra Xuntos, e Iván Giráldez, de Down Vigo. Todas las asociaciones participantes, así como la banda de música Airiños do Morrazo, recibieron después un regalo conmemorativo por parte del Concello.

Asistentes, aprovechando la tarde soleada. | / GONZALO NÚÑEZ

El texto tuvo también un marcado tono reivindicativo en una jornada en la que los participantes reclamaron igualdad de oportunidades. «Queremos tener las mismas oportunidades que los demás. Tener un cromosoma extra no puede ser una excusa para privarnos de nuestros derechos», defendieron desde el palco.

Los lectores del manifiesto reclamaron además su derecho a «participar, a sentirnos parte de nuestra comunidad, a que se nos trate como personas adultas y a hacer algo más que fotocopias en nuestros trabajos».

Entre los aplausos del público congregado en una soleada tarde de sábado, los usuarios de los distintos colectivos reivindicaron también su capacidad para «tomar nuestras propias decisiones, que nos dejen equivocarnos y ser personas autónomas e independientes». «Estamos cansados de que piensen por nosotros, de que nos etiqueten y de todos los prejuicios que existen sobre nosotros», concluyeron. Antes de la parte artística, Pepita Coello, familiar de un usuario de Down Pontevedra, compartió su experiencia del día a día. Después, los integrantes del Proxecto Luzazul en un teatro todo el acto.

Noticias relacionadas

El concierto de la banda Airiños do Morrazo. | / GONZALO NÚÑEZ

La jornada finalizó con la banda de música Airiños do Morrazo, que cuenta entre sus componentes con el percusionista Moisés Chantada, también con Síndrome de Down. La formación interpretó piezas como el pasodoble «Amparito Roca» y una selección de bandas sonoras de John Williams, antes de cerrar la tarde con una obra tradicional gallega. El acto estuvo presentado por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y la edil de Benestar Social, María Sanluis. Acudieron también los portavoces del PP y el PSOE y la regidora de Cangas.