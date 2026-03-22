El PP rechaza las cuentas del Concello por el crédito del auditorio "que llevará a Moaña al abismo"

El principal partido de la oposición en Moaña, el PP, realizó este sábado su primera valoración del proyecto de presupuestos municipales de 2026, que el gobierno local, del BNG y con mayoría absoluta, llevó esta semana a comisión y someterá a aprobación inicial en el pleno del próximo jueves 26 de marzo.

Los populares ya han avanzado su voto en contra de unas cuentas que superan por primera vez los 15 millones de euros. Sus críticas se centran, sobre todo, al igual que las del PSOE, en la solicitud de un crédito bancario de 7,3 millones de euros para construir un edificio público en Sisalde, con un auditorio en las plantas bajas y diez viviendas de alquiler social en las superiores.

El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, considera que estas cuentas llevan al Concello “al abismo, tras años de parálisis”, al recurrir a un préstamo que califica de “desorbitado” para un proyecto que define como “ineficiente y pequeño”. El PP ha mantenido desde el inicio su rechazo a que un auditorio comparta edificio con viviendas.

Piñeiro sostiene que el plan económico del gobierno local sigue la “misma línea de gestión ineficiente” de ejercicios anteriores, aunque cree que en esta ocasión “el Bloque optó por ir más allá de la parálisis y la inacción y decidió darle la puntilla al Concello” con un endeudamiento destinado, a su juicio, a un proyecto “rechazado por la mayoría de la ciudadanía”.

El portavoz popular endurece además sus críticas al lamentar que se pretenda “endosarle a las arcas municipales un pufazo para hacer un auditorio pequeño, que no llega ni a 400 butacas, cuando ellos mismos habían presentado uno de más de 500, que era la exigencia del mundo cultural hace siete años”. También alerta de “incompatibilidades entre los usos socioculturales y residenciales en un mismo bloque”. “Estamos ante una auténtica cafrada que, además, va a dejar temblando las cuentas públicas”, añade.

Además de las críticas por el préstamo bancario, el PP se apoya en los informes técnicos de Secretaría e Intervención, que, a su juicio, “confirman los muchos defectos de las cuentas”. En este sentido, alude a que ambos informes señalan un elevado gasto en personal y en servicios corrientes, que suma 11,5 millones de los 15 millones totales, “cuando se debería optar por la contención en estos dos apartados”.

Desde la principal fuerza de la oposición también denuncian un supuesto incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria e “irregularidades en los contratos menores, por los que se va mucho dinero para favorecer a personas afines”. Asimismo, consideran que existe un “absoluto descontrol en las horas extra y en el pago de productividades al personal municipal”.

En cuanto a los ingresos, el PP interpreta que las cuentas reflejan un “voraz afán recaudatorio”, al sostener que los vecinos de Moaña pagarán siete millones de euros en tributos a lo largo de este año, al sumar los 5,7 millones recogidos en el proyecto presupuestario y la tasa de la basura de la Mancomunidade do Morrazo. Pese a ello, critican que buena parte de las obras siga financiándose con el “rescate continuo de la Diputación”. También lamentan que las subvenciones a los colectivos permanezcan estancadas en 150.000 euros pese a la inflación.

El proyecto presupuestario contempla, en concreto, unas cuentas que ascienden a 15.072.938,44 euros, un 6,3 % más que en 2025. En el capítulo de inversiones reales, el incremento es del 0,90 %, hasta alcanzar los 2.815.576,18 euros, a la espera de que la Diputación resuelva la concesión de la subvención del Plan Extra.

Entre las inversiones que ya cuentan con partida propia, la de mayor cuantía es la reforma del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio, con 492.702,88 euros. La humanización de la Travesía Praia de Meira dispone de un presupuesto de 256.497,65 euros. Además, el Concello abonará la segunda anualidad de la humanización del núcleo histórico de San Martiño, para la que reserva 184.646,91 euros y cuyas obras deberán comenzar una vez finalice la Semana Santa.