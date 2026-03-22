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Los populares piden sanear y reabrir la fuente y el lavadero de A Regueira

El PP recuerda que llevan dos meses con lodos y vallados, y que numerosos vecinos no pueden surtirse de agua | Exige al tripartito de Cangas que actúe

El lavadero y la fuente de A Regueira, vallados y cubiertos de lodos, ayer.

El lavadero y la fuente de A Regueira, vallados y cubiertos de lodos, ayer. / G.Núñez

Gonzalo Martínez

G.M.P.

Cangas

Dos meses lleva vallado y cerrado al público el lavadero y la fuente de A Regueira, afectados a finales de enero por un vertido de hidrocarburos y las riadas con barro que atascaron las tuberías de desagüe. Desde entonces, numerosos vecinos que se aprovisionaban allí de agua para el consumo no pueden hacerlo, y el PP de Cangas exige al gobierno tripartito que «adopte las medidas necesarias» para reabrirlo y recuperar el servicio, previa limpieza y saneamiento.

Los populares indican que se trata de un bien municipal, que ya ha transcurrido «tiempo más que suficiente» para reponerlo y que sus responsables deben hacerlo ya o exigirlo a quienes considere causantes del daño, «sean empresas u otras administraciones, pero no quedarse de brazos cruzados».

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