Servicios públicos
Los populares piden sanear y reabrir la fuente y el lavadero de A Regueira
El PP recuerda que llevan dos meses con lodos y vallados, y que numerosos vecinos no pueden surtirse de agua | Exige al tripartito de Cangas que actúe
G.M.P.
Dos meses lleva vallado y cerrado al público el lavadero y la fuente de A Regueira, afectados a finales de enero por un vertido de hidrocarburos y las riadas con barro que atascaron las tuberías de desagüe. Desde entonces, numerosos vecinos que se aprovisionaban allí de agua para el consumo no pueden hacerlo, y el PP de Cangas exige al gobierno tripartito que «adopte las medidas necesarias» para reabrirlo y recuperar el servicio, previa limpieza y saneamiento.
Los populares indican que se trata de un bien municipal, que ya ha transcurrido «tiempo más que suficiente» para reponerlo y que sus responsables deben hacerlo ya o exigirlo a quienes considere causantes del daño, «sean empresas u otras administraciones, pero no quedarse de brazos cruzados».
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