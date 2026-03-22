I Encontro de Artesáns en Moaña con las mujeres migrantes como temática
R.M.
La artesanía es protagonista este fin de semana en Moaña con la celebración en el Alto da Praza del I Encontro de Artesáns Solidario que incluye el concurso alrededor del tema «Mulleres migrantes», con piezas originales que son obra de los 16 participantes inscritos en el evento. El sábado el encuentro contó con actividades como un relatorio de marketing digital a cargo de Samuel Costas Design, un taller infantil e incluso el concierto «Nico Acústico».
Hoy, domingo, sigue el evento. El relatorio del mediodía será de Creativas Galegas sobre cooperativismo y mercado creativo. A las 19.00 horas se celebra una charla sobre mujeres migrantes y a las 20.00 horas está prevista la entrega de premios.
El encuentro está organizado por el colectivo Jamming Morrazo Soundvibes y los que asistan pueden encontrar productos artesanos como patronaje africano, serigrafía, talla de madera, ilustración y acuarela, bisutería y joyería artesanal, cosmética natural y arte floral.
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