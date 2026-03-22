Libros
Julia Varela presenta «Todo por hacer» junto a Manel Loureiro
redacción
Bueu
La escritora Julia Varela presenta el miércoles en Bueu su novela «Todo por hacer», en el que aborda el duelo por la pérdida de una madre. La presentación está organizada por la Librería Miranda y la autora estará acompañada por el escritor Manel Loureiro.
El evento será en las instalaciones del Centro Social do Mar de Bueu, a partir de las 19.00 horas y con entrada libre. La protagonista de la novela «Todo por hacer» es una mujer de 42 años, que tras el repentino fallecimiento de su madre empieza a preguntarse quién fue realmente después de la aparición de unas misteriosas flores y viejas fotografías.
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