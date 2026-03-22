El invierno 2025/26, el segundo más lluvioso en 40 años, con 66 días de lluvia en O Morrazo

Este viernes, a las 15.46 horas, entró oficialmente la primavera con el correspondente equinoccio, que implica que la duración del día y de la noche es prácticamente coincidente. Con la llegada de la nueva estación se puede hacer balance de la que dejamos atrás, un invierno especialmente duro por el tren de borrascas que afectó a Galicia y a toda la Península Ibérica en el arranque de 2026. Los datos de la estación meteorológica MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), corrobora la impresión mayoritaria de que despedimos un invierno muy lluvioso y le pone cifras y contexto histórico. El invierno 2025/26 es el segundo con más precipitaciones acumuladas en 40 años y en cuanto a días de lluvia se sitúa a la cabeza junto al de 2001 y 2014. Con todo, eso no impide que se mantenga una preocupante anomalía térmica, con una temperatura media de 11,5 grados centígrados.

Desde MeteoCangas explican que el invierno meteorológico se corresponde con los meses de diciembre, enero y febrero, aunque la primavera no comience oficialmente hasta el entorno del 19 al 21 de marzo. Los datos recogidos en estos meses constatan que las precipitaciones acumuladas fueron de 824 litros por metro cuadrado, una cifra especialmente relevante porque es casi el doble de lo que sería normal. Y otro dato que apuntala la sensación de que durante este invierno lo único que no podíamos olvidarnos en casa era el chubasquero y el paraguas: de los 90 días de la estación, en 66 se registraron precipitaciones. Casi nada.

Estas cifras constatan otra realidad. El invierno 2025/26 es el segundo más lluvioso en la comarca de O Morrazo desde que hay datos de la serie histórica. Gran parte de la población tiene en la memoria la estación de 2001, que ciertamente está entre las que registró más precipitaciones. En aquel entonces la lluvia acumulada se quedó en los 800 litros por metro cuadrado, mientras que en esta ocasión se llegaron a los 824 litros por metro cuadrado. De momento el récord lo tiene el invierno de 2014, que estuvo cerca de llegar a los 900 litros.

El invierno 2025/26 en O Morrazo en gráficos / MeteCangas

En todo caso las estaciones invernales de 2001, 2014 y 2025 sí que comparten un dato común: son las que contabilizan más de días de lluvia, con las 66 jornadas citadas anteriormente. En este aspecto es interesante precisar que la media histórica de días pluviosos en la comarca de O Morrazo es de 45 jornadas, lo que equivale de manera casi exacta con la mitad de la duración del invierno.

El invierno con menos horas de sol en más de quince años

Las diferentes variables que mide la estación de MeteoCangas también ayudan a dar certeza y cuantificar otra sensación, esa de que acabamos de dejar atrás un invierno especialmente gris. Y es cierto. Como mínimo ha sido el más gris de los últimos 16 años, algo que confirma el registro de horas de sol. La gráfica refleja que entre diciembre y febrero apenas se superaron las 250 horas. Es una cifra muy baja, sobre todo si se compara con la serie histórica desde 2011, que sitúa la media en casi 350 horas de sol. El récord en cuanto a inviernos soleados lo tienen los 2012 y 2017 por encima del umbral de las 400 horas de sol.

A pesar de todos estos datos conviene resaltar otra de las magnitudes: la temperatura media. Ha sido un invierno lluvioso, muy lluvioso. Pero eso no significa que fuese frío, más bien al contrario. La temperatura media fue de 11,5 grados centígrados, lo que significa medio grado por encima de la serie histórica. El punto más bajo que alcanzaron los termómetros de la comarca de O Morrazo fue de 3 grados centígrados y a lo largo de los 90 días del invierno solo hubo cuatro en los que el mercurio bajó de los 5 grados centígrados. En resumen, una estación invernal muy húmeda y cálida. Eso sí, al menos esa tendencia de temperaturas por encima de lo normal se atemperó con respecto a los cuatro años previos.