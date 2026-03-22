O Rompeolas
¿Un contenedor o la entrada al aleph?
Suponemos que está buscando algo, que a lo mejor puede ser muy importante, pero parece que el contenedor está a punto de tragarse a este hombre en la explanada de Ojea, en Cangas. O a lo mejor se trata del aleph del célebre relato de Jorge Luis Borges.
Hay días que más vale no levantarse de la cama
Vayan por delante nuestras más sinceras disculpas a los organización del concierto de música sacra de hoy en la iglesia de Cangas. Y a quien acudiese ayer al evento después de leer la noticia en este periódico. Fue un error del plumilla o «xuntaletras», que se confundió con la fecha. Así que animamos a todo el mundo a que hoy sí acudan al concierto, que será a las 20.30 horas. ¡Seguro!
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