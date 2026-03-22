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El concierto de corales en la iglesia de Cangas será hoy

El concierto de música sacra en en la iglesia de Cangas con la presencia de varias corales y agrupaciones será hoy y no ayer, como se informó por error en la edicion de ayer. El concierto será a las 20.30 horas en la excolegiata con la Coral Areas Gordas, Coro María Soliña, Coral Lestonnac-Coro de Cela y Gestus Vocalis.

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