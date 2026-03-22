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Eliminación de especies invasoras

Los comuneros de Coiro sacan acacias del monte

Comuneros y voluntarios de Coiro arrancando ayer acacias en Niño do Corvo.

Comuneros y voluntarios de Coiro arrancando ayer acacias en Niño do Corvo. / G.Núñez

Gonzalo Martínez

G.M.P.

Cangas

Un grupo de comuneros y voluntarios «peinó» ayer por la mañana el monte en la zona de Niño do Corvo, próxima a la capilla de San Cosme, para arrancar miles de acacias que se expanden por terreno comunal e interfieren en el desarrollo de las especies autóctonas, como carballos, castaños y otras frondosas que producen maderas duras, nobles y de alta resistencia, además de frutos.

El trabajo de ayer se centró en una extensión de alrededor de cuatro hectáreas, y los comuneros de Coiro no descartan realizar otra convocatoria en las próximas semanas para continuar con la eliminación de especies invasoras y presevar la diversidad de autóctonas en sus montes.

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