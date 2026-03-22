Bueu invertirá más de 250.000 euros en la compra de más de 5.000 metros cuadrados para mejorar los accesos al campo de fútbol

El Concello de Bueu ha puesto en marcha el expediente para negociar la compra de los terrenos necesarios para la mejora de los accesos al campo de fútbol de A Graña. Las primeras estimaciones apuntan que serán necesarios algo más de 5.000 metros cuadrados y que la inversión superará los 250.000 euros. Esta misma semana el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Deportes, Ricardo Verde, mantuvieron una reunión con la directiva del Club Deportivo Bueu para informarles de la tramitación y de los próximos pasos a seguir. La adquisición de las parcelas necesarias se financiará con cargo a la partida presupuestaria que se liberó hace unos meses tras la resolución del contrato con Estrumaher ante la imposibilidad de ejecutar el traslado de la antigua cubierta de la fábrica de Massó.

La apertura del expediente administrativo comenzó con la elaboración de un informe para justificar la necesidad de comprar estos terrenos, un documento elaborado por el concejal de Urbanismo, Marín Villanueva. «É absolutamente imprescindible dotar dunha nova accesibilidade as instalacións deportivas de A Graña, resultando necesario obter os terreos necesarios polo lado norte», explica el concejal. Se trata del área situada entre el «gol norte» del campo de fútbol y el núcleo de O Valado, que constituye el único acceso rodado existente a día de hoy. «Son os únicos axeitados dende o punto de vista da súa situación xeográfica e capaces de resolver do mellor xeito os problemas de mobilidade», argumenta Villanueva.

Desde el gobierno local BNG-PSOE apuntan que en su momento ya hubo un primer contacto con algunos de los propietarios –se estima que son entre seis y diez– y que incluso ya hay un levantamiento topográfico. Estas parcelas forman parte de un ámbito clasificado como un suelo urbanizable no delimitado (SUND-A), en principio como reserva de zonas verdes y libres. Esta bolsa de suelo está emplazada entre los dos institutos de Bueu y el fondo norte del campo de fútbol. La primera valoración económica realizada apuntaba a un coste de entre 46 y 47 euros por metro cuadrado.

Patrimonio Municipal do Solo (PMS)

Félix Juncal y Ricardo Verde apuntan que el expediente de adquisición está en marcha y que desde la Secretaría Municipal se están elaborando los informes jurídicos que deben acompañar la compra y que a continuación se realizará la retención de crédito. La resolución del contrato con Estrumaher ya se aprobó hace meses y el gobierno local puede disponer de esos fondos para fines vinculados con el Patrimonio Municipal do Solo (PMS). La compra de los terrenos para la mejora de los accesos al campo de fútbol de A Graña encaja en este supuesto. El resto de esa partida presupuestaria se destinará a financiar la aportación municipal al proyecto de humanización y reurbanización de la carretera de Meiro, que se ejecutará a través de un convenio con la Diputación de Pontevedra y que ya fue aprobado por el pleno.

El actual campo de fútbol de Bueu se inauguró en 2011, después de que fuese necesario demoler el anterior porque estaba situado en medio del suelo del sector uno del Plan Parcial de As Lagoas. «A necesidade e urxencia de levar a cabo estar infraestrutura fixo que conseguir a súa actual localización non fora unha labor sinxela, tanto por motivos normativos como xeográficos», explica Villanueva.

Ese trabajo encaje provoca que la entrada de vehículos e incluso a pie sea «dificultosa, xerando graves conflitos», admite el informe municipal. La adquisición de estas parcelas debe permitir ensanchar el vial existente y por tanto mejorar la movilidad alrededor de esta dotación deportiva.