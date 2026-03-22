Acepta 18 meses de cárcel y 1.300 euros de multa por vender droga en Bueu

Un hombre ha aceptado una pena de 18 meses de prisión y 1.300 euros de multa tras ser detenido en Bueu con diversas cantidades de droga, con un valor cercano a los 1.300 euros. El juicio estaba previsto en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, pero no se llegó a celebrar puesto que las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad.

El acusado no tendrá que ingresar en prisión puesto la pena es inferior a dos años y carecía de antecedentes penales. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía incluye la suspensión de esa pena privativa de libertad durante un plazo de tres años, condicionada a que durante ese periodo no incurra en ningún otro delito.

Los hechos que motivaron el proceso judicial, que inicialmente se intruyó desde los Xulgados de Marín, ocurrieron en la noche del 5 de agosto de 2024. Agentes de la Guardia Civil interceptaron al acusado poco antes de las 23.00 horas cuando caminaba por el sendero fluvial del río Bispo, en Bueu. En el registro se le incautaron diversas sustancias estupefacientes destinadas a la venta a terceras personas. Según el atestado policial portaba 20 envoltorios de cocaína, con un peso superior a los 9 gramos; una bolsa plástica con seis envoltorios blancos de MDMA (una droga sintética conocida como éxtasis), con un peso de casi 5,5 gramos; y una pastilla más de MDMA.

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Las estimaciones apuntan que la cocaína podría tener un valor en el mercado ilícito de casi 1.000 euros, mientras que el MDMA se acercaba a los 300 euros. Por ello se se impone al hombre una multa de 1.300 euros, a pagar en trece plazos mensuales y con la advertencia de que en caso de impago se le impondrán cinco días de privación de libertad y el pago de las costas procesales.