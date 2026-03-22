15 rutas paso a paso para conocer de verdad O Morrazo

A principios de 2024, la asociación Asbel, que nació como elemento dinamizador y promover la participación vecinal, activó el botón de arranque del programa disfRUTA. «Una aventura que se inició en una cafetería de Beluso y con una perspectiva de vida de dos o tres episodios, siendo optimistas», confiesa Marcos Torres, uno de sus artífices, «pero las expectativas se quedaron cortas porque esta serie nos enganchó a todos, y de qué manera», celebra. Se sucedieron 11 episodios por diferentes localizaciones de O Morrazo, con rutas costeras, río-bosque, Liboreiro, Ermelo, molinos, miradores, Soavela, mar-monte, Xaxán, Ons... «No éramos conscientes de la cantidad de entornos tan bonitos y diferentes que tenemos en la comarca y que convierten estos viajes en un auténtico regalo», coinciden las decenas de personas que se apuntan a cada convocatoria, con un cupo que se completa en pocos minutos y cubiertas con seguro de accidentes.

Las rutas por O Morrazo incluyen el territorio insular, como esta visita a Ons. | ASBEL

El éxito trae secuelas, y Asbel ya está inmerso en un proyecto para patear la comarca de manera integral a través de 15 nuevas rutas que enlazan Bueu, Cangas, Moaña y se expanden hacia Marín y Vilaboa, cuyos territorios también conforman este «camiño do Morrazo» circular, que suma 150 kilómetros. Comenzó con el tramo Bueu-Area de Bon, continuó de Beluso a Aldán y enlazó luego con Donón, donde hoy están convocados al amanecer para enganchar desde la Caracola hasta Nerga a lo largo de la mañana. En próximas jornadas, que se suceden cada dos o tres semanas si el tiempo acompaña, aunque no hay rigidez en las fechas, continuarán conociendo, paso a paso, la impresionante riqueza natural, paisajística y patrimonial de O Morrazo, la variedad y diversidad rural y urbana, el monte y la costa, con etapas más suaves y llevaderas y otras, como en «monte aberto», con mayor dificultad técnica y que obligan a restringir el número de participantes.

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Cada ruta, como esta de «mar e monte» con las Cíes de fondo, tiene un cupo de entre 30 y 40 participantes. | ASBEL

A Fraga, Chan da Arquiña, Vilaboa, el lago Castiñeiras, Marín, Lapamán, Pastoriza, Chans, Ermelo... Son algunas de las «innumerables riquezas al lado de casa» que ya están en la agenda de Asbel para los próximos meses y que despiertan un creciente interés de morracenses y visitantes. La clave del éxito está también «en la empatía de la gente respetando los diferentes ritmos y pausas, la interacción extraordinaria entre todos, el respeto por la organización y la manera especial de transmitir del profe Pepe Cachiso (José Martínez, profesor jubilado del Pondal), escapando de la literatura ya predefinida a la hora de hablar de patrimonio y cultura», valoran. Otro de los mil motivos para ponerse las botas y disfrutar O Morrazo.