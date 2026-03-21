La Xunta retira el retablo de la iglesia de Ons y afronta el arreglo de la cubierta

El proyecto para la rehabilitación de la iglesia primegenia de la isla de Ons, que data de mediados del siglo XIX, está a punto de encarar la reparación de la estructura del templo. A finales del año pasado se procedió a retirar el retablo, que estaba muy deteriorado, y se comenzó con la rehabilitación del altar. Ahora toca enfrentarse al cambio de la cubierta, que está gravemente dañada por el paso del tiempo, por la humedad y por la entrada de agua.

La restauración del templo es un proyecto conjunto entre la Consellería de Cultura y la Consellería de Medio Ambiente, con un presupuesto estimado en 180.000 euros. En esta primera parte del año los trabajos estuvieron inevitablemente condicionados por las condiciones meteorológicas, que impedían trabajar o desplazarse hasta la isla del Concello de Bueu. Antes de la llegada del tren de borrascas se consiguió retirar el retablo de la iglesia, que se trasladó a tierra para acometer su restauración. «É unha peza que presentaba un deterioro avanzado e requería unha rápida intervención», explican desde la Consellería de Cultura.

El desmontaje y traslado del retablo permitió acometer la restauración del altar de la iglesia de San Xaquín. El siguiente paso es la estructura del templo, especialmente su cubierta. La armazón de madera está afectada por la presencia de insectos xilófagos y el techo se desprendió en varios puntos, lo que provoca la entrada de agua y agrava la delicada situación de la estructura. Desde Cultura y Medio Ambiente apuntan que estos trabajos de reparación comenzarán en el segundo trimestre de este año. Todo apunta a que se podría esperar a después de la Semana Santa, una fecha que es temporada alta en el conjunto del Parque Nacional Illas Atlánticas. «O obxectivo é corrixir as patoloxías derivadas do paso do tempo, a humidade e a entrada de auga desde o exterior», apuntan.

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La iglesia, junto al cementerio que la rodea, está en el lugar de Canexol y su construcción data de 1847. La inauguración y bendición fue en 1848 y estaba relacionada con una promesa realizada por el sexto marqués de Valladares, Francisco Javier Martínez de Arce y Enríquez, al arzobispo de Santiago. El culto se mantuvo hasta la década de 1960, cuando se contruyó la iglesia situada en el núcleo de Curro.

La reparación del templo era una reivindicación de la asociación vecinal de Ons y desde hace un año forma parte de la Lista Roja de patrimonio amenazado de la asociación Hispania Nostra, una entidad fundada en 1976 y declarada de utilidad pública, cuya finalidad es la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural.