Son motos, no debería costar aparcarlas

La imagen es de este jueves en la entrada principal al campo Iago Aspas Juncal de Moaña, en el partido entre el Alondras y el Barco. Las motos están aparcadas justo delante del principal acceso a las instalaciones, que es también la entrada para los servicios de emergencia. Las ambulancias tienen sirenas y luces rotatorias, pero no un botón de «Turbo Boost» como el que tenía Kitt [El coche fantástico] saltar por encima de cualquier obstáculo. No está de más tenerlo en cuenta.

El Frigoríficos se va de ruta por el norte (sin mar)

Este fin de semana no tenemos balonmano de Asobal. Toca parón por el doble compromiso de la selección española contra Francia. Pero para compensar l próxima semana llega movidita. El Frigoríficos del Morrazo viaja el martes a primera hora de la mañana hacia Pamplona, donde el miércoles se reencontrará con Nacho Moyano para jugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Anaitasuna. Y después ya se quedan por allí cerca porque el sábado vuelve a la Liga Asobal con un duelo ante el Logroño en La Rioja. ¡Ojalá que sigamos tan finos fuera de casa como hasta ahora!

Se interrumpe el idilio entre el Alondras y el campo Iago Aspas Juncal

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El Alondras se trasladó al campo de Moaña en el mes de noviembre para jugar allí sus encuentros como local debido al estado de terreno de juego de O Morrazo y a esas obras de nunca empezar. Y con esa mudanza comenzó la remontada rojiblanca. Hasta este jueves el Alondras estaba invicto en el Iago Aspas Juncal, una racha que truncó el Barco. Esperemos que ese idilio con el campo moañés vuelva pronto.