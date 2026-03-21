Récord en Urgencias a las puertas de la primavera: 2.000 atenciones en dos días

Los servicios de Urgencias del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés han batido los récords de cifras en atenciones a las puertas de la primavera. Casi como si se tratase de la época de gripe en invierno, los trabajadores se enfrentaron a dos jornadas de «maratón» en los que fueron capaces de atender a 2.000 personas.

Tal y como ya publicó FARO ayer viernes, en el Hospital Montecelo de Pontevedra tuvieron que hacer «tetris», en palabras de los trabajadores, para recolocar a los enfermos en los boxes, la zona de SER y los pasillos, donde se acumularon las camillas. La dirección del área sanitaria confirmó que entre el miércoles 18 y el jueves 19 festivo acudieron hasta este servicio de Urgencias 212 y 163 personas, respectivamente, sumando 375 en total. Indican los profesionales sanitarios que es un 25% más de la afluencia habitual, de ahí que ambos días fuesen maratonianos.

Pero no fue el único centro sanitario que vivió horas intensas. En el Hospital Provincial se atendió a 78 y 70 enfermos en ambos días, con un total de 148. Respecto al Hospital do Salnés, sumó 267 (147 el miércoles y 120 el festivo).

Entre los tres hospitales, el saldo conjunto fue de 790 atenciones, un número poco habitual en esta época del año, una vez concluida la «temporada de la gripe».

Atención continuada

También las cifras de las urgencias de Atención Primaria son muy destacables. En los Puntos de Atención Continuada (PAC) se atendieron 1.210 asistencias durante los pasados 18 y 19 de marzo. En el distrito sanitario de Pontevedra, el PAC de A Parda atendió 264 pacientes -90 urgencias el día 18 y 174 el jueves 19 de marzo-; el PAC de Marín atendió 149 pacientes -56 urgencias el día 18 y 89 el jueves 19-; Caldas de Reis atendió 98 pacientes -33 urgencias el día 18 y 65 el jueves 19-; el PAC de Bueu atendió 100 pacientes -24 urgencias el día 18 y 46 el jueves 19-, y el PAC de Terra de Montes atendió 25 pacientes -8 urgencias el día 18 y 17 asistencias urgentes el jueves 19 de marzo-.

En cuanto al distrito sanitario de O Salnés, el PAC de Vilagarcía de Arousa atendió 253 pacientes -110 urgencias el día 18 y 143 el jueves 19-; el PAC de Cambados atendió 149 pacientes -43 urgencias el día 18 y 106 el jueves 19-; O Grove atendió 100 pacientes -41 urgencias el día 18 y 59 el jueves 19-; mientras que el PAC de Sanxenxo en Baltar, Portonovo, atendió 102 pacientes -52 urgencias el día 18 y 50 el jueves 19-.

Desde la gerencia del área sanitaria se subraya que la actividad asistencial se desarrolló «adecuadamente», pero recuerda a la ciudadanía la relevancia de efectuar un uso responsable de los servicios de Urgencias, «recurriendo a cada dispositivo asistencial en función de la gravedad del proceso, para garantizar una atención eficaz y de calidad para toda la población de ambos distritos sanitarios».

Aunque no menciona los motivos por los que se produjo una afluencia tan importante de pacientes, trabajadores del área confirman que han influido tanto la huelga de médicos en todos los servicios como la escasez de facultativos en Atención Primaria.

«El miércoles fue brutal, porque se anularon muchísimas consultas por la huelga», destacan trabajadores, que reconocen, eso sí, la importancia de este tipo de movilizaciones «que en realidad son por el bien de todos, para conseguir una sanidad pública de calidad».

Igualmente, remarcan que el problema de las citas en Atención Primaria se arrastra desde hace años: «Con los pacientes cansados de intentar conseguir consulta con sus médicos hasta dos semanas después, lo que los acaba arrastrando a ir a Urgencias».

Las cifras de la huelga

Consultada la Consellería de Sanidade sobre los efectos de la huelga de médicos a nivel nacional contra el Estatuto Marco, confirma que en el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en la jornada del miércoles se suspendieron 510 consultas, «por lo que la huelga en Atención Primaria acumula desde su inicio un total de 5.632 consultas suspendidas».

En al ámbito hospitalario, se suspendieron 133 cirugías, 2.351 consultas hospitalarias y 170 pruebas diagnósticas entre el lunes y el miércoles, ya que el jueves festivo no hubo actividad de este tipo.

El sindicato de médicos de Galicia Simega cifró ayer en el 86% el seguimiento de los facultativos de Pontevedra y O Salnés del paro laboral en los tres primeros días de esta segunda semana de huelga indefinida e intermitente convocada para reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad.

En el caso del Hospital Montecelo habla de un 82%, mientras que en el de Vilagarcía eleva la cifra hasta un 90%.

El sindicato lamenta las molestias que puedan estar sufriendo miles de pacientes y responsabiliza directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, «de las consecuencias que puedan derivarse de una huelga que ella misma ha provocado».

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Las movilizaciones comenzaron en el mes de enero y el seguimiento por parte de los médicos continúa siendo muy elevado, según Simega.