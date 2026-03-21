La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La Mancomunidade do Morrazo ha logrado un importante incremento en las tasas de reciclaje de vidrio gracias a la implicación, desde el verano de 2025, de bares, restaurantes y cafeterías dentro de la campaña Ecovares, que continúa activa en este ejercicio de 2026.

El órgano supramunicipal ha conseguido involucrar ya al 93% de los establecimientos de hostelería de Bueu, Cangas y Moaña. En total, 247 de los 266 locales visitados reciclan vidrio de forma habitual y sistemática.

Por concellos, Moaña presenta los mejores datos, con un 96% de hosteleros implicados y reciclaje activo en 62 de los 65 establecimientos registrados. En Bueu se sumó a la campaña el 94% de los responsables de cafeterías, bares y restaurantes, lo que supone 63 de los 67 locales visitados. En Cangas, por su parte, 123 de los 134 establecimientos ya están comprometidos con esta iniciativa, un 92% del total.

La campaña se estructuró en dos etapas. La primera arrancó a finales de junio de 2025, cuando técnicos de la Mancomunidade visitaron todos los negocios hosteleros de O Morrazo para informar sobre la importancia de separar los residuos en origen, conocer su situación en materia de reciclaje y detectar sus necesidades. Además, se ofreció a los responsables de los establecimientos la posibilidad de solicitar cubos gratuitos, que fueron entregados una vez finalizada esta fase.

En la segunda etapa se visitó únicamente a los locales que todavía no reciclaban vidrio o que no habían colaborado en la fase anterior. El objetivo era reforzar la información, resolver dudas y mejorar los índices de participación.

En cuanto al reparto de cubos específicos para vidrio, en Cangas se distribuyeron 21, en Moaña 12 y en Bueu 7. Desde la Mancomunidade, que preside actualmente la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explican que la campaña ha servido no solo para elevar las tasas de reciclaje, sino también para reforzar «la concienciación ambiental del sector hostelero, clave en la generación de residuos de envases de vidrio».

El asesoramiento personalizado permitió además detectar necesidades como la dotación de cubos o posibles mejoras en la ubicación de los contenedores, facilitando así el reciclaje. Durante toda la campaña también se recordó al sector la obligatoriedad de separar correctamente los residuos de vidrio.

Ecovares es una iniciativa de Ecovidrio a la que se sumó la Mancomunidade do Morrazo y que, a nivel estatal, busca alcanzar una tasa de reciclaje del 76% de estos residuos. Con los datos actuales, la comarca se sitúa ya por encima de ese objetivo.

Pese a ello, durante 2026 se desarrollará una tercera fase «para seguir consolidando los buenos resultados y avanzar hacia una hostelería cada vez más sostenible», apuntan desde el ente supramunicipal.

Semana clave para licitar un nuevo contrato con mejor separación

La Mancomunidade do Morrazo está inmersa en la redacción del pliego de condiciones para licitar el servicio de recogida de basura. Se trata de un contrato largamente esperado, ya que el actual permanece prorrogado desde hace años, y que deberá servir para mejorar un servicio muy cuestionado por los usuarios, especialmente tras la aprobación de la subida de la tasa que comenzará a aplicarse en 2027.

La próxima semana será clave, ya que la junta de gobierno de la Mancomunidade, integrada por ediles del BNG, PSOE e IU, tiene previsto reunirse en los próximos días. El compromiso del ente supramunicipal era iniciar el proceso de licitación a comienzos del segundo trimestre del año.

Entre las mejoras ya previstas en el nuevo contrato figura la renovación del parque de contenedores y la implantación de nuevas fracciones de recogida para reducir la cantidad de residuos depositados en el contenedor verde. Esta es la basura que se trata en Sogama y la que genera un mayor coste para las arcas municipales. En concreto, se instalarán contenedores para ropa y otros productos textiles y se pondrá en marcha un servicio de recogida a domicilio de restos de poda y de residuos voluminosos.

Otras actuaciones contempladas pasan por la renovación de la flota de camiones de recogida y la creación de puntos limpios de proximidad, ya que en la actualidad este servicio solo se presta en la planta de A Portela. Además, esta instalación también será objeto de mejoras mediante inversiones que deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria del próximo concurso público.

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Salvo cambios de última hora, el precio de salida del nuevo contrato se situará en 46,7 millones de euros y su vigencia será de diez años. Por otro lado, la reducción de la carga depositada en los contenedores verdes permitirá recalcular cada dos años la tasa de recogida y tratamiento de la basura que pagan los vecinos, por lo que desde la Mancomunidade insisten en la necesidad de reforzar la separación de residuos en origen.