Presentación de «Feixe de flores para Galicia» en Cangas

El Ateneo Areas Gordas de Cangas y el Ateneo de Moaña organizaron ayer la presentación del libro «Feixe de flores para Galicia», de José Luis Outes Ruso. El encuentro fue en el salón de plenos del Concello de Cangas y el autor estuvo acompañado por Xurxo García Avendaño. José Luis Outes se doctoró en Ciencias Económicas en Alemania y fue profesor en la Universidad de Vigo, así como director del Observatorio Socieconómico de Vigo durante trece años.