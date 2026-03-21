Integración en Moaña
Música, teatro y manifiesto para visibilizar el Síndrome de Down
Redacción
El Concello de Moaña y numerosas entidades relacionadas con la discapacidad y el Síndrome de Down protagonizan hoy una jornada cargada de actividades alrededor del día mundial de las personas con esta condición.
Está previsto que vecinos con Síndrome de Down de colectivos como el Juan XXIII o Aspamsim tomen la palabra para leer el manifiesto. La cita es a las 17.00 horas en el Palco da Música de la alameda del centro.
Una familiar de un usuario de Down Pontevedra Xuntos, Pepita Coello, narrará su experiencia. Después actuarán los integrantes del proyecto Luzazul y la música la pondrá la banda Airiños do Morrazo, que cuenta entre sus integrantes con Moisés Chantada Santomé, también con este síndrome.
Todo el acto estará doblado a lengua de signos gracias a la colaboración de la Organización de Diversidade Sensorial de Galicia (Xoga).
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