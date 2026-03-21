El desplome de árboles daña un molino tradicional en Ameixoada

El molino tradicional de A Cruxeira, ubicado en el barrio moañés de Ameixoada, muy cerca del límite con el municipio vecino de Cangas, ha sufrido graves daños tras el desplome de varios árboles sobre su estructura. Se trata, además, de un elemento patrimonial que nunca llegó a ser restaurado.

La situación fue denunciada ayer por el colectivo ecologista Luita Verde. Desde el Concello, el concejal de Obras, Daniel Costas, explicó que técnicos municipales se desplazaron hasta la zona para redactar un informe sobre el estado del molino. Ese documento será remitido tanto a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural como a la empresa encargada de los trabajos sobre el terreno para la distribuidora eléctrica UFD.

Por ahora, el gobierno local asegura que se desconoce la causa exacta de la caída de los árboles. No obstante, apunta a dos posibles orígenes: los temporales que azotaron la comarca durante el invierno o unas recientes obras de intervención en una torreta del tendido eléctrico situada en la zona.

Un tronco sobre el acceso del agua al molino. | / FDV

El colectivo ecologista relaciona los daños con los trabajos de mantenimiento de la línea de alta tensión. Según denuncia, el acceso de maquinaria pesada habría afectado tanto a la vegetación existente como a la propia estructura del molino de A Cruxeira, “quedando fragmentada y desplazada de su lugar original parte de su canal de piedra”, que habría permanecido oculto bajo el ramaje y la vegetación afectada, incluidos árboles como laureles y sauces.

Luita Verde advierte además de que los daños en el canal de agua se suman al estado de abandono general de este bien patrimonial, “que todavía conserva buena parte de su estructura”, ya deteriorada por la caída de un sauce y por la invasión de hiedra. El colectivo también lamenta la presencia de vertidos de basura en el entorno.

Los ecologistas recuerdan asimismo que la zona afectada se encuentra dentro del área de cautela de protección del yacimiento arqueológico de Os Remedios, donde existen restos de la Edad del Bronce.

El molino de A Cruxeira se sitúa en el curso del río de Ameixoada, afluente del río Saíñas, en un espacio catalogado como suelo rústico de protección forestal según el PXOM de Moaña y como suelo rústico de especial protección de aguas de acuerdo con el Plan Básico Autonómico, según subraya Luita Verde.

El colectivo presentó escritos de denuncia dirigidos a la alcaldesa de Moaña, al departamento territorial de Pontevedra de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y a la Demarcación Sur de Augas de Galicia. El Concello también fue alertado por la Asociación de Veciños de Tirán “O Pegho”.

Luita Verde reclama la apertura de un expediente, una vez comprobados los hechos, así como la restauración del canal de piedra a su estado original por parte de los responsables de las obras de mantenimiento del tendido eléctrico.

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Además, el colectivo aprovechó esta denuncia para reclamar un plan de recuperación paisajística y ambiental y la puesta en valor integral del molino de A Cruxeira como elemento del patrimonio cultural y etnográfico. A ello suma su singularidad, al ser, según destaca, el único molino hidráulico existente dentro de la cuenca del río Saíñas, que discurre entre las parroquias de San Martiño y de Tirán.