Augas Limpas comparte con el alumnado de los centros educativos de Aldán y O Hío el deseo de expresar sus inquietudes y anhelos sobre el presente y el futuro de la ría a la que miran y que les da de comer a muchas de sus familias. La respuesta de los escolares ha sido masiva y plagada de creatividad, con decenas de carteles reivindicativos de esta riqueza natural y económica que exigen conservar para disfrutar ahora y dejar en herencia a generaciones futuras. Los dibujos y carteles surgidos de esta iniciativa formarán parte de una exposición que la plataforma pretende realizar cuando la primavera esté más avanzada, invitando a reflexionar al conjunto de la ciudadanía.

Representantes de la Plataforma Augas Limpas en el colegio de O Hío para agradecer la participación de los escolares. / Fdv

Para agradecer esta acción escolar, coincidente con los objetivos de Augas Limpas, representantes de la Plataforma visitaron el Ceip de O Hío para agasajar a los escolares con chapas conmemorativas y comprometerse a exponer sus trabajos proximamente, junto con los del Ceip Espiñeira y los del CPR Sagrada Familia de Aldán. «En breve, membros desta Plataforma achegarémonos a eses centros para manifestarlles persoalmente o agradecemento pola súa implicación a favor da ría e entregarlles un recordo», anuncian desde el colectivo, y avanzar gestiones sobre una próxima muestra.

Estudiantes en acción contra la contaminación de las rías | FDV

«Temos arredor de 75 carteis, que foron realizados durante o primeiro trimestre deste curso. O alumnado reflexionou sobre as agresións que padece a nosa ría, e os traballos serán expostos durante a primavera na Alameda de Aldán», anuncian desde la plataforma, que también tiene en agenda «varios proxectos» para llevar a cabo a corto plazo, señala Claudio Lamosa, aunque de momento prefieren no desvelarlos.

Estudiantes en acción contra la contaminación de las rías | FDV

A los centros educativos se les entregó un fotomontaje para motivar al alumnado. Fruto del diálogo en las aulas surgieron las ideas que fueron plasmando en los carteles. No se trataba de un concurso de dibujo competitivo, sino participativo, para concienciar sobre la contaminación y el cuidado de la ría entre los escolares, que dieron una respuesta de altura y de sensibilidad medioambiental. «Nos debuxos falan do lixo sólido que chega ao mar, maiormente plásticos, da pesca indiscriminada, dos descuidos das persoas que ocasionan contaminación, a que sucede desde as cidades en forma de verteduras fecais ante a imposibilidade de que as grandes aglomeracións depuren adecuadamente os seus residuos...», desgranan.

«O mar é o noso tesouro»

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Mensajes como «se envenenas a ría, a ría vaite envenenar a ti» suponen una profunda llamada de atención que apela a proteger el medio ambiente en el que se desenvuelve nuestra vida diaria. Empezando por las profesiones relacionadas con el mar, como la pesca, el transporte o el ocio, que «deben desenvolverse sen producir danos que despois reviraranse contra nós». Denuncia el alumnado que la ría «parece, ou é, un vertedoiro: anacos de redes, toalliñas de bebés, envases, bolsas plásticas, cabichas...». Y gritan alto con sus dibujos alertando de que «a ría é o noso tesouro». «Moitos deberiamos ir ao otorrino a que nos desatranque os oídos», subrayan.