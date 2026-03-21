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Semana Santa de Cangas

El Cristo da Pila estrena estandarte en la procesión del Silencio a hombros de Protección Civil

Miembros de Protección Civil de Cangas levantando la imagen de su patrón, el «Cristo da Pila». | M.G.

Miembros de Protección Civil de Cangas levantando la imagen de su patrón, el «Cristo da Pila». | M.G.

Gonzalo Martínez

G.M.P.

Cangas

El Cristo da Pila, patrón de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas, estrena estandarte esta Semana Santa por encargo de la Cofradía del Cristo del Consuelo, y saldrá a hombros en la Procesión del Silencio, el Viernes Santo a medianoche. Antes, el estandarte será bendecido por el cura párroco, Santiago Pérez, mañana domingo durante la misa de mediodía, y tendrá lugar el acto protocolario de entrega a Protección Civil.

El vínculo de la Agrupación de Voluntarios con el Cristo da Pila, «o que non quixo arder», comenzó poco después de su constitución, en 1999, cuando el entonces párroco de Santiago de Cangas e Illas Cíes, Jesús Barreiro, visitaba con frecuencia la sede de Protección Civil en la antigua casa consistorial de la calle Real y lo propuso como patrón.

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