Semana Santa de Cangas
El Cristo da Pila estrena estandarte en la procesión del Silencio a hombros de Protección Civil
G.M.P.
El Cristo da Pila, patrón de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas, estrena estandarte esta Semana Santa por encargo de la Cofradía del Cristo del Consuelo, y saldrá a hombros en la Procesión del Silencio, el Viernes Santo a medianoche. Antes, el estandarte será bendecido por el cura párroco, Santiago Pérez, mañana domingo durante la misa de mediodía, y tendrá lugar el acto protocolario de entrega a Protección Civil.
El vínculo de la Agrupación de Voluntarios con el Cristo da Pila, «o que non quixo arder», comenzó poco después de su constitución, en 1999, cuando el entonces párroco de Santiago de Cangas e Illas Cíes, Jesús Barreiro, visitaba con frecuencia la sede de Protección Civil en la antigua casa consistorial de la calle Real y lo propuso como patrón.
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal
- «Mi casa sigue igual; no puedo pagar el coste de limpiarla»
- Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira
- Los okupas de Moaña entraron en una casa familiar y fueron sacados por la Guardia Civil
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes
- El vino moañés «Raigames», con otro Oro en Vinespaña