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Música

Concierto de corales en la iglesia de Cangas

Redacción

Cangas

La iglesia de Cangas acoge hoy un concierto de música sacra con la presencia de cuatro agrupaciones: Coral Areas Gordas, Coro María Soliña, Coral Lestonnac-Coro de Cela y Gestus Vocalis. El concierto comenzará a las 20.30 horas en el templo parroquial.

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