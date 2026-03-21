La Comic-Con de Moaña crece con talleres de juegos la semana previa

La Comic-Con de Moaña, convertida en los últimos años en la gran referencia de O Morrazo para los amantes del manga, el anime, la cultura otaku, los videojuegos y los juegos de mesa, celebrará su edición de este año los días 10 y 11 de abril en el Alto da Praza de Abastos. El evento crece además con una semana previa de talleres sobre juegos en la Casa da Mocidade bajo el título de Ghallufadas.

En este aperitivo el martes 7 a las 17.00 horas Jesús Cortes y David Gago explicarán su libro «R.E.S.E.T.» sobre wargames. El miércoles 8 Andrea Reroll protagonizará una charla sobre el aprendizaje basado en juegos y el jueves 9 la Asociación Os Gardiáns liderarán una sesión de Rol Pokémon.

El primer día grande será el viernes 10 de abril, ya en el Alto da Praza. Habrá actividades desde las 10.00 horas como una explicación del juego «Mr. Perfect» con su creador, una partida de rol especial Pokémon, concursos de dibujos, introducción al idioma y la cultura japonesa a cargo de la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo, una caza del tesoro y la representación de la pieza «Heroe ou Vilán». Gran parte de los eventos de la primera mañana están conducidos por alumnos del IES A Paralaia y del IES As Barxas, los dos institutos moañeses a los que este año se une el cangués IES María Soliño con bailes y juegos relacionados con el K-pop en el Palco da Música. La mañana concluirá con un concurso de Cosplay.

La primera tarde contará con un especial multijugador de cartas Magic e incluirá un torneo del videojuego Mario Kart, otro de Dragon Ball y un tercero de Tekken entre otros juegos.

El sábado 11 la mañana contará con eventos como un torneo Beyblade, las llamativas peonzas giratorias de estética anime. Con la colaboración también de Tempus Ludit y de Quimera, se sucederán los talleres de juegos de mesa como «Tes terras?» y en la zona gaming habrá un torneo de EA FC a partir de las 16.30 horas.

Otra de las actividades del sábado será una charla de inicio al cosplay a cargo del colectivo «Lume Cosplay» a partir de las 17.30 horas.

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A lo largo de los dos días se podrá disfrutar también de un Twister gigante a cargo de la Asociación Sociocultural Trebellos, de batallas de jugger con armas de espuma y de distintas presentaciones y demostraciones de juegos de mesa además de la posibilidad de jugar de forma libre a las videoconsolas más populares del mercado.