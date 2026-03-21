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Memoria histórica

Charla «Aldraxadas: mulleres rexas de Cangas»

Redacción

Cangas

La Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas organiza el martes una charla con el título «Aldraxadas: Mulleres rexas de Cangas tras o alzamento militar de 1936». Será a las 19.30 h en el salón de plenos del Concello con Mari Álvarez Lires y Elda Álvarez Rivera.

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