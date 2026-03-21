Augas de Galicia anula la elección de la nueva directiva de la traída de Meira de Abaixo

Augas de Galicia ha anulado todos los acuerdos adoptados en la última asamblea general ordinaria de la traída comunal de aguas de Meira de Abaixo, celebrada el 28 de junio de 2025. El organismo autonómico concluye que no puede constatar que dicha reunión se constituyese con los requisitos exigidos en los propios estatutos de la comunidad.

La decisión llega tras el recurso presentado por uno de los socios de la comunidad de aguas, una resolución de la que se informó ayer durante la asamblea de la asociación vecinal NovaMeira.

La anulación deja sin efecto los acuerdos relativos a los presupuestos y al estado de cuentas de la traída de Meira de Abaixo, la que cuenta con más usuarios de la parroquia. También invalida la elección de la nueva directiva de la entidad, ya que fue designada precisamente en esa reunión.

En el recurso de alzada se argumenta que la asamblea se celebró, presuntamente, sin un control previo de los asistentes ni de las personas con derecho a voto. También se advierte de que, supuestamente, se contabilizaron los votos de varias personas vinculadas a una misma toma de agua. Además, el escrito sostiene que se proclamaron resultados electorales y se ratificó una nueva junta directiva “sin haberse convocado ni celebrado elecciones y amparándose en un acuerdo del año 2011 que no sería válido, pues supondría la modificación de los estatutos”.

Asimismo, en el recurso se denunciaba que estas presuntas irregularidades se producen de forma habitual en el funcionamiento de la mancomunidad. Augas de Galicia no entra a valorar cuestiones relacionadas con la gestión económica de la traída, pero sí deja sin efecto la asamblea a la vista de las deficiencias señaladas en el recurso.

Más allá de este asunto, que centró buena parte de la asamblea de NovaMeira celebrada ayer por la tarde, en la reunión también se aprobaron las cuentas del colectivo y los presupuestos para 2026. Además, se repasaron los trabajos realizados durante el último ejercicio y las mejoras que todavía están pendientes.

Festival

La asociación vecinal informó igualmente de la organización de un festival de música en la explanada de Samertolaméu los días 3 y 4 de julio, bajo el nombre de «Meira, un mar de cultura». El evento está impulsado por NovaMeira con el apoyo del Concello y a la espera de sumar también el respaldo de la Xunta y la Diputación. La intención es consolidarlo como una cita anual que contribuya a dinamizar la vida cultural de la parroquia.

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