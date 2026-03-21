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Asamblea de la asociación NovaMeira

La Asociación de Veciños NovaMeira celebra hoy su asamblea general ordinaria en el local sociocultural de Meira a las 16.30 horas en primera convocatoria. Además de la aprobación de las cuentas y los presupuestos para 2026, se informará sobre las obras y proyectos realizados y las que se están ejecutando.

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