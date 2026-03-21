Asamblea de la asociación NovaMeira
La Asociación de Veciños NovaMeira celebra hoy su asamblea general ordinaria en el local sociocultural de Meira a las 16.30 horas en primera convocatoria. Además de la aprobación de las cuentas y los presupuestos para 2026, se informará sobre las obras y proyectos realizados y las que se están ejecutando.
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal
- «Mi casa sigue igual; no puedo pagar el coste de limpiarla»
- Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira
- Los okupas de Moaña entraron en una casa familiar y fueron sacados por la Guardia Civil
- Detenida la pareja okupa de Moaña por entrar en una casa habitada en Meira
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes
- El vino moañés «Raigames», con otro Oro en Vinespaña