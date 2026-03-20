Vecinos del centro rechazan la residencia en O Carrachal

En su asamblea general ordinaria los integrantes de la Asociación de Veciños A Praia-A Seara, que agrupa a residentes en el centro urbano de Moaña, votaron en contra de la construcción de una residencia de mayores en los terrenos privados del monte de O Carrachal. Se posicionan contra el plan especial de infraestructuras y dotaciones que se está tramitando desde el año pasado.

Según ha podido saber FARO, en estos momentos el promotor del proyecto está ultimando la fase final del trámite de evaluación ambiental, realizando las correcciones que le habían sido solicitadas desde la Xunta de Galicia. Después tendría que buscar la aprobación inicial del plan especial en el Concello. Cada paso que se complete irá seguido de una exposición pública que permitirá a los vecinos presentar alegaciones si lo consideran oportuno.

Desde el colectivo vecinal del centro urbano alegan, para explicar su postura contraria, que el proyecto afectaría al valle del río Rialdarca «considerado un espacio natural de alto valor para todos los vecinos de Moaña» y critican la «falta de accesibilidad» a la documentación en las primeras fases de la tramitación. La oposición se formalizó en una votación por mayoría, no por unanimidad. Desde la directiva alegaron que la Evaluación Ambiental Estratéxica Simplificada de la Xunta con respecto a este proyecto contaría con «errores e incongruencias».

Asimismo, A Praia-A Seara acordó instar al Concello, por unanimidad, poner a disposición de la Xunta de Galicia terrenos públicos, como los recientemente propuestos por la Sareb, para la construcción de una residencia de la tercera edad pública.

El informe de Medio Ambiente desvela una ordenación del ámbito que propone la edificación en la zona más elevada y con menor pendiente del terreno. La intención es que sume 4.571 metros cuadrados con una altura máxima de 7 metros que incluya bajo, primera planta y aprovechamiento bajo cubierta.

El desarrollo destinaría 8.666 metros cuadrados a zona verde privada además de un pequeño recinto triangular, en el borde oeste del ámbito. Para viarios de acceso se destinarían 2.613 metros cuadrados.

Noticias relacionadas

Las obras incluirían la mejora de la vía privada existente en la parcela dando salida a la calle Donato Bernárdez. Esa vía es muy utilizada por los moañeses al conectar O Rosal directamente con la carretera general PO-313 y por lo tanto también con la Autovía do Morrazo.