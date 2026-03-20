Los vecinos aplauden el proyecto para humanizar el acceso al centro de salud

Subir las cuestas de la calle Redondela, Gondomar y, sobre todo, la de Antonio Soage, para llegar al centro de salud de Cangas requiere del esfuerzo de un ciclista para subir el Col du Tourmalet. Menos mal que el destino ofrece bombonas de oxígeno a quienes llegan jadeando del titánico esfuerzo, que no es fácil ni para las ambulancias ni para los turismos. De ahí que en el Plan Extra de la Diputación, el Concello de Cangas incluyera un proyecto de humanización y accesibilidad de las aceras que acceden al centro de salud, empinadas y muy estrechas. El proyecto, que tiene un presupuesto de 508.842 euros, fue presentado en la noche del miércoles a los vecinos en el salón de plenos del Concello de Cangas. El plan salió aplaudido. Hace años que los vecinos saben de las dificultades de andar por esas aceras, en algunos casos de una pendiente del 23%.

Calle Antonio Soage Jalda, otro de los accesos. | GONZALO NÚÑEZ

Pero había una pregunta importante qué hacer: ¿cómo se resolvería el problema técnico de que las aceras queden a la altura de las casas? Porque una rebaje de la pendiente provocaría esta situación. El proyecto muestra un ejemplo del encuentro entre la nueva plataforma única de la calle Gondomar con Antonio Soage Jalda. En esa zona, la eliminación e las aceras existentes y la adaptación de las rasantes de la nueva calzada de hormigón permiten iniciar la adecuación de una cota más baja y prolongar su desarrollo longitudinalmente, con el objetivo de suavizar la pendiente y mejorar la accesibilidad peatonal.

En esta zona se construirá un muro paralelo a la fachada principal. | GONZALO NÚÑEZ

Por otro lado, en el acceso al Centro de Salud por el norte, a través de la calle Redondela, se proyecta una acera desacoplada de la calzada, con el fin de incrementar su desarrollo y reducir la pendiente al máximo posible. De este mondo, se consigue limitar la pendiente peatonal a aproximadamente un 10%, mienta que la calzada mantiene su pendiente original, cercana al 23%, tal y como se ve reflejada en simulaciones que recoge el proyecto. El ámbito de la actuación comprende diversos tramos: en las intersecciones y márgenes de la calle Ferrol con la de Gondomar, Redondela, Antonio Soage Jalda y avenida de Marín. Se instalará pavimento táctil, se reunirá el mobiliario urbano y la eliminación de obstáculo físico. Se pretende recuperar la plaza del Centro de Salud de Cangas., sita entre las calles Baiona, Gondomar y Antonio Soage. Y también está previsto la construcción de un muro, que sujetará la tierra de la zona de monte que pertenece a la Unidad de Actuación Número 5 y que transcurre de forma paralela a la fachada principal del Centro de Salud. También se aprovecharán las obras para cambiar toda la red de servicios, tanto de abastecimiento como de saneamiento.

En la reunión del gobierno con los vecinos también se habló de la distribución del mobiliario urbano. La alcaldesa tranquilizó a los asistentes y dijo que eso se haría con posterioridad.

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El proyecto pone que son suficientes ocho meses para la ejecución de las obras. Habrá que ver cuando se adjudique la obra se mantiene el plazo. En la reunión se insinuó que tardarían más. Todo va a depender de cuando empiecen.