Trabajos importantes que no hace la inteligencia artificial

Para realizar trabajos en altura, como el que realizan estos tres operarios, hace falta otra inteligencia, la natural. La verdaderamente importante. Lo que es probable que no tengan los protagonistas de nuestra foto de hoy es vértigo. Si no, su trabajo sería aún más difícil.

Reuniones futboleras que no tienen en cuenta los horarios del fútbol

No sabemos a qué hora acabó ni cómo fue, pero la reunión de este miércoles en el Concello de Bueu tenía mucho que ver con el fútbol. Especialmente con las necesarias y urgentes mejoras en los accesos al campo de fútbol de A Graña. Pero a alguien se le olvidó que ese día también fútbol del otro, de la Champions. Y ya saben que jugaba el Atlético de Madrid, el equipo de los amores del alcalde de Bueu. No sabemos si llegó a tiempo para verlo, pero suponemos que estará más que contento de volver a cruzarse con el Barça. A ver si tienen más suerte que con sus enfrentamientos con el Real Madrid en la Champions.

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Están en Madrid y piensan que Moaña se puede gobernar a su antojo, sin cumplir los reglamentos municipales. Desde su trinchera televisiva se atreven a dar órdenes, porque piensan que aquí no sabemos. En el Madrid de Ayuso tal vez impere ese desorden, en Moaña de los moañeses, las reglas se siguen.