«Señores», una comedia «machirula» en el Auditorio
redacción
Cangas
La compañía Ste Xeito presenta mañana en el Auditorio del Cangas su última producción, «Señores». Una obra que presenta con ironía como una «comedia machirula», en la que las protagonistas son cuatro mujeres: una madre y sus tres hijas trigemelas trivitelinas, concebidas durante una noche de liberación sexual a finales de la década de 1970. La función será a las 20.00 horas y las entradas están a la venta a través de la web de Ataquilla.
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