La Seguridad Social dispuesta a ceder al Concello de Bueu la planta baja de la Casa do Mar para la Policía Local

En apenas un mes se van a cumplir cinco años del acuerdo anunciado por la Subdelegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y el Concello de Bueu para el regreso del instituto armado al municipio, que contaría con un puesto en la planta baja de la Casa do Mar. Un lustro después ese regreso sigue empantanado en trámites administrativos a pesar de que la Xunta de Galicia completó la retrocesión y devolución del bajo hace ya más de tres años. Ahora se abre una nueva puerta que el Concello de Bueu está dispuesto a utilizar: destinar ese espacio a la propia Policía Local para ampliar y mejorar sus actuales dependencias.

Esta alternativa no solo es factible, sino que parece que resultaría más ágil porque solo se necesitaría un trámite de adscripción al Concello por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. «Non se trata de que renunciemos ao posto da Garda Civil en Bueu, senón de desbloquear esta situación na que levamos anos e darlle unha saída», afirma el alcalde, Félix Juncal. De hecho el regidor avanza que si el Estado aprueba la adscripción de la planta baja de la Casa do Mar al ayuntamiento una de las posibilidades es que la Guardia Civil también pueda usar las dependencias, si así lo estima.

La solicitud a la Seguridad Social de esta superficie se llevará probablemente al próximo pleno de la corporación municipal, ya que se trata de un asunto que conlleva una serie de obligaciones económicas aún no determinadas y una cesión, tal como explican desde la Secretaría Municipal. La posibilidad de esta adscripción surgió casi de casualidad, después de que desde la Seguridad Social comunicasen al Concello de Bueu que el expediente tramitado hace ya 30 años para la cesión de la planta alta a la Policía Local de Bueu no estaba completo y era necesario regularizarlo completando una serie de documentación.

«Foi nese momento cando desde a Alcaldía lle plantexamos á Seguridade Social a opción de completar o expediente incluíndo a planta baixa da Casa do Mar para que poda ser empregada pola Policía Local de Bueu», explica Félix Juncal. La respuesta del Estado ha sido positiva, asegurando incluso que se trata de un procedimiento relativamente ágil y que le serviría al Concello para contar con un título habilitante válido sobre ese espacio.

Solicitud de informe de necesidades

Desde la Alcaldía han solicitado ya un informe de necesidades a la jefatura de la Policía Local para apoyar el trámite de adscripción. Un documento que constata las actuales carencias del servicio, que se concentra en la planta alta de la antigua Casa do Mar y que, entre otras cuestiones, no cumple con los requisitos mínimos exigibles de accesibilidad [carece un ascensor o de un salvaescaleras]. «Estas instalacións resultan insuficientes para o persoal existente e para os servizos que se desenvolven. Ademais de contar cun maior número de efectivos, sería necesario dispoñer tamén de máis espazo», recoge el informe.

El bajo de la antigua cafetería de la Casa do Mar de Bueu, que está vacío desde el año 2016. / Santos Álvarez

Las dependencias que emplea actualmente la Policía Local se dividen en dos salas: una para vestuarios, con taquillas de reducido tamaño y obsoletas, y otra para la atención a la ciudadanía. En este caso el problema también resulta evidente: se trata de un espacio abierto y sin elementos de separación que garanticen la confindencialidad. «Isto implica que unha persoa que esté a presentar unha denuncia pode ser escoitada por outras que se atopen agardando para ser atendidas», expone el informe. Y en el caso de que haya alguien en calidad de detenido prestando declaración «calquera cidadán presente nas dependencias podería escoitar as manifestacións realizadas, o que vulneraría a intimidade dos implicados».

La Policía Local también advierte de otra situación perfectamente posible: la coincidencia de denunciante y denunciado en el mismo espacio, lo que va en contra de las debidas garantías procesales. Por ello concluye que las actuales dependencias carecen de una distribución adecuada y que faltan «espazos necesarios como despachos, zonas para a ubicación de material, vestiarios separados por xénero, aseos...».

Tanto desde el gobierno local como desde la jefatura de la Policía Local coinciden que la cesión de la planta baja de la Casa do Mar permitiría ampliar el espacio disponible y una redistribución más acorde a las circunstancias que exige un servicio policial. «Conseguiríamos prestar unha mellor atención á cidadanía e atenderíamos as peticións de melloras que a plantilla da Policía Local nos vén demandando desde hai anos», admite Félix Juncal.

Con todo, el alcalde subraya que este trámite ante la Seguridad Social no supone renunciar a la petición de un cuartel o puesto de la Guardia Civil en este lugar. «Trátase dunha forma de avanzar e de resolver esta situación na que estamos atascados desde hai tempo», sostiene Juncal, que defiende que las instalaciones «tamén poderían ser usadas pola Garda Civil se á Comandancia lle encaixa».