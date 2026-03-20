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Gastronomía

El «sabor» de las Rías Baixas en una «food truck» en Cangas

La «food truck» de la Diputación, ayer, en Cangas. | SANTOS ÁLVAREZ

La «food truck» de la Diputación, ayer, en Cangas. | SANTOS ÁLVAREZ

Una de las tres «food trucks» o furgonetas culinarias de la Diputación de Pontevedra llegó este jueves a Cangas para promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico que se celebran en la provincia. El vehículo volverá hoy y mañana y se situará en el entorno peatonal situado al lado del Concello y de la antigua cámara agraria, en horario de 12.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. Esta furgoneta ya estuvo en Bueu en el primer fin de semana de marzo y completará su recorrido por la comarca los días 22, 25 y 26 de marzo en Moaña, donde aparcará detrás de la plaza de abastos.

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