El PSOE atribuye a su vigilancia el acceso a ayudas por los temporales

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, atribuye al «trabajo realizado desde la oposición» que el Concello acceda a mas de 200.000 euros en ayudas destinadas a reparar los daños causados por los últimos temporales. Asegura que fue precisamente en el marco de una comisión informativa en donde el propio Rodríguez advirtió «de manera clara y directa» a la alcaldesa y al edil de Obras de que el Concello no había solicitado estas ayudas «alertando de la oportunidad que se estaba dejando escapar».

Asegura, el socialista, que el tiempo demostró que tenía razón pese a que entonces «la respuesta fue de desdén e incluso de burla». Argumenta que estas ayudas no llegarían «si no es por la vigilancia constante del PSOE» y habla de gobierno local «de brazos caídos». Añade que esta situación es «un ejemplo claro de la utilidad de una oposición seria, responsable y constructiva».