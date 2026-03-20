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Presentación del libro «Feixe de flores para Galicia»

Redacción

Cangas

El Ateneo Areas Gordas de Cangas y el Ateneo de Moaña organizan hoy a las 19.30 horas en el salón de plenos del concello cangués la presentación del libro «Feixe de flores para Galicia», de José Luis Outes Ruso. El acto contará con la presencia del autor, que estará acompañado por Xurxo García Avendaño. José Luis Outes es catedrático jubilado de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo y fue el director del Observatorio Socioeconómico de Vigo (Oseva) durante trece años.

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