Presentación de «Feixe de flores» en Cangas
O salón de actos do Concello de Cangas acolle esta tarde (19.30 horas) a presentación do libro «Feixe de flores para Galicia» (Un programa humano, económico e ecolóxico). de Xosé Luís Outes Ruso. O autor estará acompañado do actor Xurxo García Avendaño. O acto está promovido polo colectivo Areas Gordas, de Cangas, o Ateneo de Moaña e a editorial Galaxia.
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