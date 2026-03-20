El PP de Cangas critica que el tripartito no pidió ayudas por daños de los temporales

De «escándalo» califica el PP de Cangas el hecho de que el Gobierno tripartito local no haya solicitado las ayudas estatales para reparar los daños por temporales, en lo que consideran un nuevo caso de «desidia institucional». Recuerdan que este «despropósito» se suma a la reciente pérdida de un millón de euros para saneamiento que permitirían acometer mejoras como la canalización de fecales en la calle Noria y al «fracaso» con los fondos europeos.

«Llevan dilapidados millones de euros en este mandato por pura incapacidad», arremeten los populares, mientras el Ejecutivo liderado por el BNG, en el «colmo de la hipocresía, llora todos los días exigiendo inversiones a otras administraciones», como la Xunta, «pero después no solicita las ayudas».

El PP atribuye esta situación a la «dejadez» de los mandatarios de Cangas, y la confronta con lo que hacen otros municipios vecinos. «Mientras en Moaña hacen sus deberes y consiguen recursos para reparar sus infraestructuras, en Cangas el gobierno sigue de brazos cruzados».

Noticias relacionadas

«Prefieren dejar tirado al vecindario a trabajar, redactar proyectos y presentar documentación», reprochan los populares, y exigen al BNG y sus socios (PSOE y EU), que asuman responsabilidades de manera inmediata por esta «sangría económica» que paga la ciudadanía canguesa. «Su victimismo ya no engaña a nadie. El único enemigo de las inversiones en Cangas es la incapacidad de gestión de su propio gobierno», sentencian los representantes del Partido Popular.