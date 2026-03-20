La Policía de Cangas se estrena en VioGén con la protección de ocho víctimas

La Policía Local de Cangas ya está plenamente implicada en la protección de víctimas de violencia de género, y desde esta semana realiza el seguimiento de ocho casos incluidos entre algo más de medio centenar que actualmente forman parte del programa VioGén en el municipio.

Dos agentes policiales están asignados a este operativo y se encargan de la vigilancia y el acompañamiento a las víctimas, seguimiento del agresor y valoración de riesgos, estableciendo contactos periódicos para evaluarlos. Los primeros ocho casos que atiende la Policía Local están considerados de «bajo riesgo», mientras los de riesgo medio, alto o extremo son asumidos por agentes de una unidad específica de la Guardia Civil.

El sistema VioGén implementa medidas personalizadas, que incluyen vigilancia constante, acompañamiento, botones de pánico y restricción de acercamiento del agresor, gestionado por unidades especializadas. Al recibir la denuncia, las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan el sistema VioGén para realizar una Valoración Policial del Riesgo (VPR) y, tras la orden judicial, una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) para ajustar la protección física y de vigilancia cerca del domicilio o lugar de trabajo de la víctima, así como acompañamiento a juzgados o centros de salud en caso necesario, explican.

La alcaldesa de Cangas, departiendo el jueves con los mandos policiales. / Gonzalo Núñez

Los agentes ofrecen una atención integral, escuchando y asesorando a la víctima en un entorno seguro y confidencial y actúan de inmediato para protegerla incluso si se niega a poner una denuncia. También se coordina la colaboración con servicios sociales y sanitarios para una protección integral, incluyendo el traslado a lugares seguros o casas de acogida, en caso necesario. La protección está enfocada tanto a la víctima como a sus hijos, priorizando su seguridad 24 horas en casos de riesgo alto, aunque la Policía Local de Cangas solo se encarga, al menos de momento, de casos de bajo riesgo.

La adhesión de Cangas al sistema integral VioGén se concretó en la Junta Local de Seguridad celebrada a finales de octubre, y en las últimas semanas se han dado pasos para activarla, como confirmó la alcaldesa, Araceli Gestido, en una reciente reunión con los mandos policiales. Antes, hubo varios aplazamientos para implantarlo. Los datos oficiales que hizo público entonces la Subdelegación del Gobierno fijaban en 57 los casos activos en el municipio, de los cuales uno presenta riesgo extremo, nueve están en riesgo medio y 47 en riesgo bajo. El número de casos ha fluctuado levemente en las últimas semanas, aunque sigue por encima del medio centenar, según apuntan los responsables municipales.

Noticias relacionadas

Además, el subdelegado Abel Losada apuntó en la Junta Local de Seguridad que, a finales de octubre, había en Cangas 37 órdenes judiciales de alejamiento en vigor, cinco víctimas con teléfono Atempro (dispositivo que ofrece el Ministerio de Igualdad y entregan los servicios sociales a las mujeres que sufren violencia de género y/o sexual) y una víctima está protegida por el dispositivo Cometa, que se ocupa del seguimiento de las llamadas «pulseras antimaltrato».