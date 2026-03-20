«Si entramos en otra casa me caen cuatro meses a mí y hasta dos años a Antonio»

Antonio y Mercedes son la pareja que, desde hace mes y medio, están generando preocupación entre vecinos de Moaña tras ocupar y causar daños primero en una casa de O Real durante varias semanas y, después, entrar en una vivienda que sí estaba habitada. Por estos hechos, el pasado domingo fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad tras aceptar una condena de cuatro meses de cárcel.

Mercedes relata, la mañana de este viernes, cómo en los últimos días están «durmiendo en el monte, como perros», y que sobreviven «gracias a unas pocas personas buenas que nos ayudan». En este contexto, insiste en que necesitan una solución habitacional. «Entendemos que el Estado tiene recursos para poder ayudarnos», afirma.

Sobre la posibilidad de acudir a un albergue, la pareja señala que les han trasladado que están completos. «Intentaremos el lunes pedir entrar en uno, pero hasta entonces nos queda todo el fin de semana, y nos duele todo el cuerpo de dormir al aire libre», explican.

Tras su paso por el juzgado, ambos aseguran ser conscientes de las consecuencias de volver a entrar en una vivienda particular. «Nos dijeron que entraríamos en la cárcel. Yo, por lo menos, cuatro meses, y Antonio, dos años, porque tiene otros antecedentes», señala Mercedes.

Por ello, afirman que ahora intentan extremar las precauciones. Según su versión, la detención del domingo en la vivienda de A Moureira, en Meira, se produjo porque fueron engañados. «Nos dijeron que era una casa deshabitada, pero era mentira. Fue una trampa que le tendieron a Antonio y nos apareció uno de los dueños», recuerdan.